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Лавров обсудил с Зарифом итоги конгресса сирийского нацдиалога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава российского МИДа Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону итоги Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи.

Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Дипломаты обсудили, в том числе, реализацию решений, вынесенных на Конгрессе и подготовку к V Каспийскому саммиту.

Портал iz.ru сообщал ранее, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи собрал более 165 тыс. делегатов.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи стал важным шагом к установлению мира в республике, и Россия сделала всё, чтобы он прошел успешно, ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вместе с Россией соорганизаторами форума выступили Иран и Турция как страны — гаранты режима прекращения огня в Сирии.

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