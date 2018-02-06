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Около 17 тыс. т снега вывезли за сутки с улиц Казани

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Коммунальные службы Казани пытаются справиться с последствиями сильнейшего снегопада, который обрушился на регион в начале недели. Так, за минувшие сутки с улиц столицы Татарстана было вывезено 16,8 тыс. т снега, а на обработку дорог ушло 1 тыс. 719 реагентов. Сегодня на уборку выведены 600 дорожных рабочих и 385 единиц техники.

Как напоминает ИА «Татар-информ», с  начала зимы с улиц Казани было вывезено около 455 тыс. т снега. В ночь с воскресенья на понедельник и в утренние часы понедельника в городе выпала месячная норма осадков. Был введен план «Буран». В аэропортах отменялись или задерживались рейсы, две ледовые переправы были закрыты, а движение междугородних автобусов прекращено.

В Москве продолжается ликвидация последствий сильнейшего за столетие снегопада. За работой коммунальных служб в онлайн-режиме следят в Центре автоматической фиксации административных правонарушений. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, городу понадобится пять-шесть дней, чтобы полностью устранить последствия непогоды.

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