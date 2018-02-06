Прямой эфир

Генконсул США в Екатеринбурге назвал город русским Чикаго

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер, вступивший в эту должность в августе прошлого года, сравнил город с Чикаго и увидел в регионе большой потенциал.

По словам генконсула, Россия и США являются великими цивилизациями и великими странами.

«Сила наша происходит, конечно, от экономического, промышленного развития и богатой культуры. И всё это можно увидеть здесь, в Екатеринбурге, как, впрочем, и во всем Уральском консульском округе», — заявил Картер в интервью «РИА Новости».

Дипломат назвал Екатеринбург русским Чикаго. «Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура», — отметил глава дипмиссии. Генконсул отметил, что в городе живут очень приятные люди.

«Даже на улицах я вижу, что люди в беседе друг с другом говорят «пожалуйста», «спасибо», улыбаются друг другу, открывают двери. Поэтому я думаю, что екатеринбуржцы могут гордиться своей вежливостью», — рассказал о своих наблюдениях Пол Картер. По словам американца, когда его сын приезжал в город на каникулы, он даже отпускал его в местный ночной клуб.

Что касается русской кухни, то генконсул предпочитает борщ и пельмени, пишет Утро.ru.

Говоря об американо-российских отношениях, генкосул отметил, что они всегда были непростыми, в их истории были и подъемы, и спады. «Посол США в России Джон Хантсман работает над тем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения этих взаимоотношений, улучшить их. И я в свою очередь буду делать всё возможное, чтобы помочь ему в этом процессе», — заявил Картер.

По его словам, улучшить отношения между нашими странами можно на основе доверия. «Как сказал посол Хантсман, мы должны достигнуть прогресса в ключевых вопросах, например в исполнении Минских соглашений», — отметил генконсул.

Он добавил, что оптимистично смотрит в будущее и считает, что россияне и американцы очень похожи. «Люди хотят одного и того же в обеих странах — они хотят хорошей работы, хорошей зарплаты, чтобы у них был уютный дом, чтобы их дети жили лучше, чем они сами», — отметил Картер, добавив, что выстроить хорошие отношения между государствами можно в долгосрочной перспективе как раз на основе схожести людей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017