Генконсул США в Екатеринбурге назвал город русским Чикаго

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер, вступивший в эту должность в августе прошлого года, сравнил город с Чикаго и увидел в регионе большой потенциал.

По словам генконсула, Россия и США являются великими цивилизациями и великими странами.

«Сила наша происходит, конечно, от экономического, промышленного развития и богатой культуры. И всё это можно увидеть здесь, в Екатеринбурге, как, впрочем, и во всем Уральском консульском округе», — заявил Картер в интервью «РИА Новости».

Дипломат назвал Екатеринбург русским Чикаго. «Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура», — отметил глава дипмиссии. Генконсул отметил, что в городе живут очень приятные люди.

«Даже на улицах я вижу, что люди в беседе друг с другом говорят «пожалуйста», «спасибо», улыбаются друг другу, открывают двери. Поэтому я думаю, что екатеринбуржцы могут гордиться своей вежливостью», — рассказал о своих наблюдениях Пол Картер. По словам американца, когда его сын приезжал в город на каникулы, он даже отпускал его в местный ночной клуб.

Что касается русской кухни, то генконсул предпочитает борщ и пельмени, пишет Утро.ru.

Говоря об американо-российских отношениях, генкосул отметил, что они всегда были непростыми, в их истории были и подъемы, и спады. «Посол США в России Джон Хантсман работает над тем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения этих взаимоотношений, улучшить их. И я в свою очередь буду делать всё возможное, чтобы помочь ему в этом процессе», — заявил Картер.

По его словам, улучшить отношения между нашими странами можно на основе доверия. «Как сказал посол Хантсман, мы должны достигнуть прогресса в ключевых вопросах, например в исполнении Минских соглашений», — отметил генконсул.

Он добавил, что оптимистично смотрит в будущее и считает, что россияне и американцы очень похожи. «Люди хотят одного и того же в обеих странах — они хотят хорошей работы, хорошей зарплаты, чтобы у них был уютный дом, чтобы их дети жили лучше, чем они сами», — отметил Картер, добавив, что выстроить хорошие отношения между государствами можно в долгосрочной перспективе как раз на основе схожести людей.