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Жившую в землянке в Ангарске девочку возьмет жить к себе бабушка

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Двухлетнюю девочку, которая жила в землянке возле теплотрассы со своими родителями в Ангарске Иркутской области, возьмет жить к себе ее бабушка, сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

Бабушка девочки, которая жила в землянке возле теплотрассы, оформит над ней опекунство и возьмет к себе. После обнаружения ребенка направили на общее обследование ее состояния, в целом, по словам медиков, на данный момент оно удовлетворительное, сообщает Сибирское агентство новостей.

Родители двухлетнего ребенка перебрались из города Вихоревки в Братском районе Иркутской области. По данным агентства, там они тоже бродяжничали и жили на свалке. Пожилая мать бродяжничающей женщины проживает в Ангарске и уже воспитывает старшую внучку, которая ходит в детский сад.

В отношении матери девочки Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области составило административный протокол и проводит доследственную проверку по факту действия или бездействия должностных лиц по данной ситуации. На данный момент родители девочки объявлены в федеральный розыск.

Ранее портал iz.ru сообщал об обнаружении рабочими землянки у теплотрассы и проживающих в ней людях. Тогда мать девочки заявила, что ребенок ей не нужен.

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