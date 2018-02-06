Биробиджанская ТЭЦ устранит вредные выбросы в 2018 году

Решение вопросов соблюдения экологических норм при работе Биробиджанской ТЭЦ обсудил с руководством АО «ДГК» губернатор ЕАО Александр Левинталь. Устранить вредные выбросы обещают уже в 2018 году, сообщает пресс-служба управления по внутренней политике Еврейской автономной области.

По словам главы региона, руководство предприятия примет все меры к тому, чтобы вредные выбросы вне трубы были прекращены, а также минимизированы выбросы из самой трубы, сообщает ИА EAOMedia.

Директор филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Сергей Нехороших рассказал, что на этот год программа работы была уже намечена, но ее пришлось расширить. На этой неделе планируется закончить ремонт и ввести в эксплуатацию ремонт котла № 5. Также в этом году будут отремонтированы котлы № 10 и № 8, что позволит компании снизить пылевые и пылепаровые выбросы и соблюдать необходимые нормативы.