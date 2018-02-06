На отлов и передержку бродячих собак в Орле выделят 100 тыс. рублей

Власти Орла решили взять на себя часть функций региональной администрации. Речь идет об отлове бездомных животных, сообщил сити-менеджер Александр Муромский.

Так, из бюджета Орла будет выделено 100 тыс. рублей на поимку, стерилизацию, передержку и возврат на прежнее место обитания беспризорных собак. В управлении коммунального хозяйства признались, что этой суммы хватить лишь на 20–30 животных.

Между тем, как отмечает ресурс InfoOrel.ru, по городу сейчас бегают стаи собак, в которых минимум по 10 голов. Особенно сложная ситуация сложилась на городских окраинах, где собаки кидаются под колеса машин и разрывают кошек на глазах местных жителей.

Ресурс отмечает, что проблема усугубляется тем, что, по новому законодательству, агрессивных собак не усыпляют, а возвращают на прежнее место обитания после прививки от бешенства. Однако вакцина действует лишь около трех лет, после чего собаки снова становятся опасными.

В начале января портал iz.ru сообщал о том, что в Тынде местные жители опасаются выходить на железнодорожный вокзал, потому что его облюбовали стаи бездомных собак. По словам одного из них, вокзал захвачен «полчищами» беспризорных животных.