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Помещения детского сада закрыли из-за радиации в Кемерове

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Четыре помещения детского сада закрыли из-за обнаруженной радиации в Кемерове, сообщает сегодня, 6 февраля, пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.

Четыре помещения детского сада общеразвивающего вида № 145 закрыты по распоряжению Заводского районного суда из-за повышенного содержания родона, что является нарушением санитарного законодательства, сообщает ИА FlashSiberia.

В помещениях обнаружено превышение содержания эквивалентной равновесной объемной активности. Нарушения обнаружены в спальнях детей и в игровых комнатах второй младшей группы «Смешарики» и первой средней группы «Золотой ключик». Помещения принято было закрыть для использования на срок в 35 календарных дней.

По данным Роспотребнадзора, мощность гамма-излучения в помещениях не превышает мощности этого же излучения на открытой местности.

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