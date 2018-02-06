Прямой эфир

В СК обеспокоены числом подростковых суицидов после посещения «сайтов смертников»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сорок подростков из Москвы и Подмосковья совершили суицид после посещения сайтов деструктивного содержания. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».

«Есть сайты смертников. Только за один год в Москве и Московской области путем нахождения и присутствия в этих сайтах покончили жизнь самоубийством 40 несовершеннолетних», — сказал глава ведомства.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал рекордное количество суицидального контента. Надзорный орган провел проверку на наличие запрещенной информации более 22,8 тыс. ссылок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бастрыкин рассказал о способе вербовки россиян террористами в Сирии
Бастрыкин посетил Сирию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017