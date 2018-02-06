В СК обеспокоены числом подростковых суицидов после посещения «сайтов смертников»

Сорок подростков из Москвы и Подмосковья совершили суицид после посещения сайтов деструктивного содержания. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».

«Есть сайты смертников. Только за один год в Москве и Московской области путем нахождения и присутствия в этих сайтах покончили жизнь самоубийством 40 несовершеннолетних», — сказал глава ведомства.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал рекордное количество суицидального контента. Надзорный орган провел проверку на наличие запрещенной информации более 22,8 тыс. ссылок.