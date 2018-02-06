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Около недели потребуется на уборку снега в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Коммунальным службам Подмосковья потребуется еще неделя, чтобы вывезти аномальный объем снежных осадков с территории муниципалитетов региона. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин на заседании правительства региона.

Министр также отметил, что за последние несколько дней в Подмосковье выпало 116% месячной нормы осадков, а обрушившийся на столичный регион снегопад является сильнейшим за последние сто лет. Он добавил, что все коммунальные службы эффективно отработали в данных условиях, работа по вывозу снега продолжается.

Как сообщает телеканал «360», погодные условия в московском регионе названы экстремальными. В этой связи был создан и работает в усиленном режиме оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. По данным на 5 февраля, на подмосковных улицах работало 4703 единицы снегоуборочной техники и около 16 тыс. сотрудников сферы ЖКХ. Кроме того, на территории Московской области определено 226 мест складирования снега и 11 снегоплавильных пунктов. Министр также отметил, что в полном объеме были выполнены мероприятия по нанесению противогололедных смесей.

«У нас сегодня не имеется массовых происшествий, связанных с непрохождением участков дорог, ни на муниципальных, ни на региональных дорогах, ни на дворовых территориях», — подчеркнул Хромушин.

Правительство Московской области поручило главам муниципальных образований обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения населения систем ЖКХ, а также непрерывный контроль выполнения мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что столичные власти пообещали устранить последствия снегопадов за пять-шесть дней.

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