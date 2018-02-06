В СК заявили о самоубийстве найденного мертвым в СИЗО бизнесмена

Найденный мертвым в СИЗО директор компании «Новит Про» Валерий Пшеничный, по предварительной информации, покончил с собой.

Об этом сообщает в «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Петербургу.

«По предварительным данным, он совершил самоубийство, мотивы которого выясняются», — заявили в ведомстве.

Пшеничный был помещен в СИЗО по делу о хищении 100 млн рублей при выполнении госконтракта для Минобороны. Его арест должен был продлиться до 15 марта.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.