В СК заявили о самоубийстве найденного мертвым в СИЗО бизнесмена
Найденный мертвым в СИЗО директор компании «Новит Про» Валерий Пшеничный, по предварительной информации, покончил с собой.
Об этом сообщает в «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Петербургу.
«По предварительным данным, он совершил самоубийство, мотивы которого выясняются», — заявили в ведомстве.
Пшеничный был помещен в СИЗО по делу о хищении 100 млн рублей при выполнении госконтракта для Минобороны. Его арест должен был продлиться до 15 марта.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.