Открытый чемпионат по горным лыжам пройдет во Владивостоке в выходные

Ежегодный открытый чемпионат по горным лыжам имени Евгения Болдина в дисциплине «Слалом-гигант» стартует на территории Центра зимнего отдыха «Комета» во Владивостоке 9 февраля.

Принять участие в спортивном мероприятии смогут все желающие старше 16 лет. Организаторы предлагают спортсменам, любителям и ветеранам собираться в команды (минимум по четыре человека, среди которых одна женщина) и попробовать победить в командном зачете чемпионата, сообщает ИА PrimaMedia.

Участникам предлагают преодолеть трассу 700 м и дают на это две попытки. На трассе флажками будут обозначены вертикальные и горизонтальные ворота. Победитель будет определен после прихода к финишу по лучшему часовому результату. За технические ошибки участник получит прибавку времени.