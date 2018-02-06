Бастрыкин рассказал о способе вербовки россиян террористами в Сирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что более 1,5 тыс. россиян были завербованы террористами из Сирии через интернет.

Он отметил, что эти данные были получены от сирийских силовиков. Завербованные россияне сражались в Сирии против правительственных войск, уточняет «РИА Новости».

В октябре 2017 года американская компания Soufan Center опубликовала доклад, в котором Россия названа крупнейшим «экспортером» бойцов в террористическую группировку. По данным американских экспертов, на стороне террористов воюют 3417 россиян. Кремль сомневается в достоверности таких выводов.