Нарышкин объяснил поездку в США профессиональной деятельностью

Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что его визит в США был обусловлен профессиональной деятельностью. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает ТАСС.

«В Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки. Точка», — подчеркнул Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия российской академической археологии.

В конце января главы российских спецслужб посетили Вашингтон. В рамках поездки начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов, директор ФСБ Александр Бортников и Нарышкин встретились с главой ЦРУ Майком Помпео. По его словам, в переговорах не было ничего предосудительного: стороны обсуждали «очень трудные темы», не стесняясь «высказывать друг другу то, что их беспокоит».

В начале февраля начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что в отношении глав российских спецслужб специально было приостановлено действие санкций, чтобы они смогли въехать на территорию США. Данное решение обусловлено интересами национальной безопасности страны, добавила она.

Санкции США в отношении России были введены весной 2014 года на фоне украинского кризиса и вхождения Крыма в состав РФ. Ограничения, в частности, действуют в отношении компаний и физических лиц, в том числе Бортникова, Нарышкина и Коробова. Рестриктивные меры предполагают, что лицам из стоп-листа запрещен въезд на территорию США, а их активы там блокируются.