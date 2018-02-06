Ярославские депутаты показательно убрали снег у элитной школы

Депутаты ярославской думы устроили показательную уборку снега рядом с элитной школой в центре города. Труд народных избранников широко осветила местная пресса.

Как отмечает ИА «ЯРНОВОСТИ», именно эта школа была выбрана для участия в мероприятии потому, что к ней легко было собрать журналистов и телекамеры, чтобы придать поступку депутатов больше публичности.

Однако, по словам главы муниципалитета Ярославля Артура Ефремова, решение провести субботник именно в этом месте вызвано намерением депутатов навести порядок в историческом центре города. Сначала хотели выйти на уборку в Депутатском переулке, а потом решили помочь социальному учреждению, отметил чиновник. О том, что этим объектом оказалась элитная школа, он не упомянул.

Между тем, агентство уточняет, что пришкольная территория была неплохо очищена от снега изначально, чего нельзя сказать о некоторых других школах и детских садах Ярославля.