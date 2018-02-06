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Суд оставил под домашним арестом экс-главу Татфондбанка Мусина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию прокуратуры на решение суда предыдущей инстанции и оставил бывшего главу Татфондбанка Роберта Мусина под домашним арестом.

«Представление отклонить, решение Приволжского районного суда Казани оставить без изменений», — приводит слова судьи ТАСС.

Сообщается, что Приволжский районный суд Казани 26 января поддержал ходатайство следствия об изменении меры пресечения Мусину. Его отправили под домашний арест до 6 марта.

Портал iz.ru писал о том, что Приволжский райсуд Казани продлил до 16 февраля домашний арест бывшему замглавы правления Татфондбанка Рамилю Насырову.

Лицензия на осуществление банковских операций у Татфондбанка была отозвана 3 марта прошлого года. В июле Агентство по страхованию вкладов выявило недостачу почти на 41 млрд рублей в ходе инвентаризации имущества кредитной организации.

По данным главного следственного управления СК по республике Татарстан, общий ущерб по «делу Татфондбанка» превысил 50 млрд рублей. Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

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