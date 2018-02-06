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Уголовное дело возбуждено после взрыва баллона в ЖК «Бутово Парк»

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Фото: IZ.RU
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Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона в жилом комплексе «Бутово Парк. Об этом во вторник, 6 февраля, передает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение правил при ведении горных, строительных и иных работ», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали четыре человека, они получили ожоги разной степени. По информации минздрава Подмосковья, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Портал iz.ru писал о том, что хлопок газового баллона произошел 5 февраля в квартире, расположенной на 20-м этаже многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил при проведении строительно-ремонтных работ. В результате взрыва частично разрушен фасада здания. Сумма ущерба оценивается в 500 тыс. рублей.

Взрыв газа в многоквартирном доме повредил шахту лифта, однако ущерб не представляет угрозы для всего здания. Рабочие рассказали следователям, что они заправили газовый баллон без измерительных приборов на АГЗС, расположенной на МКАДе вблизи шоссе Энтузиастов.

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