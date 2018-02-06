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Жители города в Курганской области третий день остаются без воды

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В Шумихе Курганской области уже трое суток нет водоснабжения из-за крупной коммунальной аварии. Население города составляет более 17,5 тыс. человек, проблема затронула примерно две трети жителей. 

Специалисты ждут тяжелую технику из Челябинска, поскольку имеющаяся в наличии не способна пробиться к месту прорыва через промерзший грунт. Возможно, 7 февраля власти закроют на пару дней школы и больницы. «Выживаем, как можем, организовываем подвоз, где-то пожарные нам помогают. Положение серьезное», —  цитирует ИА «Ура.ру» главу Шумихи Анатолия Козлова. 

Как писал портал iz.ru, жители двух улиц Саратова, Ипподромной и Шехурдина, вынуждены топить снег, так как в их домах нет воды. О своем опыте люди рассказывают в социальных сетях. Так, одна из комментаторов пишет, что ходит на улицу за снегом с ведром. Набивая его до краев, после таяния получает лишь небольшую кастрюльку воды. 

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