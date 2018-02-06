Возбуждено дело по факту взрыва газа в жилом доме в Самаре

По результатам проверки по факту взрыва газового баллона в жилом здании в Самаре возбуждено уголовное дело о нарушениях правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Подозреваемые пока не установлены.

Как напоминает НИА «Самара», ЧП произошло 5 февраля на 16-м этаже в 17-этажном доме № 110 по улице Георгия Димитрова. Травмы получили три человека, несколько десятков жильцов были эвакуированы. Взрыв прогремел, когда на верхних этажах рабочие устанавливали натяжные потолки. Несущие конструкции здания не были повреждены.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пятеро детей и шесть взрослых пострадали при взрыве двух газовых баллонов в Екатеринбурге.



