Маршрутная сеть Омска разработана с нарушениями

Мэру Омска Оксане Фадиной направлено представление прокуратуры о нарушениях при формировании новой маршрутной сети. Документ подготовил Санкт-Петербургский государственный университет за 1,9 млн рублей. Департамент транспорта утвердил проект без замечаний. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

В ходе прокурорской проверки были выявлены отступления от требований технического задания. Разработчики провели исследования только на маршрутах муниципальных транспортных предприятий, проигнорировав коммерческие перевозки. Кроме того, университет не указал информацию о времени ожидания, нахождения пассажиров в общественном транспорте, экономические показатели маршрутной сети, хотя эти пункты есть в контракте.

Как писал портал iz.ru, строительство метрополитена в Омске планируется законсервировать. На эти цели из областного бюджета будет направлено около 800 млн рублей. По словам врио губернатора Александра Буркова, необходимо снести заборы и запустить движение наземного городского транспорта. Для того чтобы не допустить сползания грунта в черте застройки, придется закрыть своды двух станций и заморозить объект. В дальнейшем судьбу проекта будут определять горожане и представители научного сообщества.