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СК ведет проверку после смерти ребенка после тренировки в Татарстане

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Следственный комитет начал проверку по факту смерти 11-летнего мальчика в спорткомплексе в селе Аксубаево в Татарстане. Он получил травму во время отработки приемов борьбы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru, ребенок умер в больнице в Чистополе, куда его доставили из спортзала. У мальчика была диагностирована черепно-мозговая травма, которую он получил во время тренировки. Мальчик умер спустя сутки после госпитализации.

Портал iz.ru сегодня сообщил о гибели девятиклассника под снежной лавиной в Татарстане. Трагедия произошла в Чистопольском районе. 15-летний подросток гулял с одноклассниками вдоль оврага в одном из сел. Он оступился и упал на дно оврага. За ним покатился снеговой вал и засыпал его.

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