Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан»

Сверхтяжелые российские самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» пройдут модернизацию и смогут существенно усилить эффективность артиллерии. Главные изменения коснутся электроники: систем связи и управления, которые позволят «Тюльпану» устанавливать связь с беспилотниками.

Уникальный миномет предназначен для уничтожения укреплений, фортификационных сооружений и других целей, недоступных остальным артиллерийским орудиям. Подробнее о тактико-технических характеристиках «Тюльпана» — в инфографике iz.ru.