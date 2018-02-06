СК подтвердил гибель двух человек при пожаре в жилом доме на востоке Москвы

Следственный комитет подтвердил гибель двух человек в результате пожара в квартире жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

«В результате пожара трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Мама и бабушка скончались», — сообщила она.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Для установления причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

По информации столичного главка МЧС, пожар произошел в ночь на вторник, 6 февраля, в квартире на шестом этаже в доме 46 на Новокосинской улице. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В настоящее время огонь ликвидирован.

Сообщается, что пять человек, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна до прибытия пожарных. Отмечается, что пожарные в ходе тушения возгорания спасли 10 человек.