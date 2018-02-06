Прямой эфир

СК подтвердил гибель двух человек при пожаре в жилом доме на востоке Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет подтвердил гибель двух человек в результате пожара в квартире жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

«В результате пожара трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Мама и бабушка скончались», — сообщила она.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Для установления причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

По информации столичного главка МЧС, пожар произошел в ночь на вторник, 6 февраля, в квартире на шестом этаже в доме 46 на Новокосинской улице. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В настоящее время огонь ликвидирован.

Сообщается, что пять человек, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна до прибытия пожарных. Отмечается, что пожарные в ходе тушения возгорания спасли 10 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб во время пожара в Доме афганцев в Барнауле
Крупный пожар тушат в многоквартирном доме в городе Артеме
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017