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Первый независимый экологический аудит проведут на ЧМК и «Мечел-Коксе»

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В марте на ПАО «ЧМК» и ООО «Мечел-Кокс» будет проведен первый независимый экологический аудит. Как ожидается, требования для проверки предприятий Челябинской области будут сформулированы до 20 февраля.

Как было заявлено на заседании рабочей группы, созданной для подготовки соглашения между региональным правительством и руководством Мечела, впервые в России крупнейшее производство выступило с инициативой об аудите. К разработке требований уже подключилась Общественная палата Челябинской области. В ближайшее время должны выбрать организацию, которая будет проводить независимую проверку.

ИА «Урал-пресс-информ» напоминает, что ранее на Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-кокс» приезжали эксперты в области экологии и природопользования, ведущие сотрудники профильных факультетов региональных вузов. Их отзывы тоже будут приняты во внимание при подготовке технического задания.

Агентство напоминает, что 14 декабря 2017 года губернатор Борис Дубровский и глава совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин договорились о подписании соглашения. Предприятие готово взять на себя повышенные обязательства по сохранению экологии, по сравнению с теми, что прописаны в законодательстве.

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