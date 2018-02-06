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На Мальдивах введен режим ЧП

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На Мальдивах ввели режим чрезвычайного положения. Кроме того, парламент страны объявил о приостановке работы. Причина — политический кризис. Верховный суд вынес решение освободить из тюрьмы членов оппозиции. В числе осужденных — бывший президент страны Мохамед Нашид. Нынешний глава государства с Верховным судом не согласен. Оппозиционеры вернулись в парламент, а Нашид баллотируется в президенты. Таким образом, Абдулле Ямину грозит импичмент.

Жители Мальдив разделились на два лагеря. Поддержка у оппозиционеров — гораздо более ощутимая. На стороне Нашида — сотрудники служб безопасности и генеральный прокурор. 

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