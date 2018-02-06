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В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» в Калининградской области

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила комплексы «Искандер».

«Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень по первоочередному уничтожению», — сказал Шаманов журналистам.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разместила в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил о том, что эти комплексы стали ответом на недружественные действия наших западных партнеров. По его словам, «Искандеры» предназначены для уничтожения объектов противоракетной обороны, которые США развернули в Восточной Европе, передает «Федеральное агентство новостей».

Леонков подчеркнул, что так как дальность полета ракеты составляет 500 км, под удар в случае начала военных действий против сил НАТО попадут страны Прибалтики, практически вся территория Польши, небольшая часть Германии и акватория Балтийского моря.

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