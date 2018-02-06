Японский премьер приказал расследовать причины падения вертолета на жилой квартал

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал расследовать причины катастрофы боевого вертолета сил самообороны страны.

Об этом стали известно во вторник, 6 февраля. Сам инцидент произошел в понедельник.

«Как верховный главнокомандующий силами самообороны, приношу самые глубокие извинения за случившееся», — цитирует его ТАСС.

В катастрофе погибли оба пилота и пострадала девочка, находившаяся с матерью в доме, на который упал вертолет. Отмечается, что машина была недавно отремонтирована.

24 января министерство обороны Японии потребовало от американского военного командования запретить полеты вертолетов AH-1 после третьего за месяц инцидента с экстренной посадкой в префектуре Окинава.

13 декабря ученик начальной школы в городе Гинован получил травму в результате падения фрагмента стекла, которое могло быть частью американского военного вертолета. Сообщается, что предмет размером около 1 кв. м упал на спортивную площадку, где в тот момент находились 30 детей и преподаватели.