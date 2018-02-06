Прямой эфир

Японский премьер приказал расследовать причины падения вертолета на жилой квартал

0
Фото: REUTERS/Kyodo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал расследовать причины катастрофы боевого вертолета сил самообороны страны.

Об этом стали известно во вторник, 6 февраля. Сам инцидент произошел в понедельник.

«Как верховный главнокомандующий силами самообороны, приношу самые глубокие извинения за случившееся», — цитирует его ТАСС.

В катастрофе погибли оба пилота и пострадала девочка, находившаяся с матерью в доме, на который упал вертолет. Отмечается, что машина была недавно отремонтирована. 

24 января министерство обороны Японии потребовало от американского военного командования запретить полеты вертолетов AH-1 после третьего за месяц инцидента с экстренной посадкой в префектуре Окинава. 

13 декабря ученик начальной школы в городе Гинован получил травму в результате падения фрагмента стекла, которое могло быть частью американского военного вертолета. Сообщается, что предмет размером около 1 кв. м упал на спортивную площадку, где в тот момент находились 30 детей и преподаватели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате крушения вертолета у берегов Тайваня пропали без вести шесть человек
Два человека погибли при крушении вертолета в Японии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017