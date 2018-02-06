Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика в Ленобласти

Пять человек стали жертвами столкновения грузовика и легковой машины в Ленинградской области. Как передает РЕН ТВ, автокатастрофа произошла ранним утром во вторник, 6 февраля.

Сообщается, что в результате аварии еще двое получили травмы, они госпитализированы. ДТП произошло в 10 км от города Тихвина. Обстоятельства столкновения сейчас выясняет полиция.

Портал iz.ru писал о том, что мощные снегопады, обрушившиеся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, спровоцировали двукратный рост числа ДТП в регионе. К вечеру 5 февраля их количество превысило 1,5 тыс.