Комитет ООН отказал в аккредитации двум правозащитным организациям

Комитет ООН по неправительственным организациям отказал в аккредитации двум структурам, отслеживающим соблюдение прав человека в Иране и КНДР. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на постоянное представительство США при всемирной организации.

В документе отмечается, что комитет «проголосовал против предоставления консультативного статуса» «Центру документации прав человека в Иране» и «Комитету США по правам человека в Северной Корее». В частности, данное решение поддержали Бурунди, Венесуэла, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Пакистан, Россия, ЮАР.

В заявлении постпредставительства США подчеркивается, что обе структуры «являются ведущими в своих отраслях». Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен бороться за доступ специализированных неправительственных организаций к системе ООН.

«Это позорный день для ООН, когда нарушения прав человека в Иране и КНДР получили защиту. Комитет ООН, который должен выступать в поддержку тех, кто находится в наибольшей нужде, вместо этого подвергся нажиму тех стран, у которых у самих ужасная ситуация с правами человека», — добавила Хейли.

Принятое решение может быть пересмотрено Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС) в апреле.

Ранее посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил, что гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшается из-за введенных против нее санкций ООН — ограничительные меры препятствуют поставкам в страну лекарств и оборудования для лечения онкобольных.