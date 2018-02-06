Прокуратура накажет директоров шести школ в Якутии, где дети занимались в холоде

Административные дела возбуждены в отношении директоров шести школ в Нюрбинском районе Якутии после сообщений о том, что учащиеся занимались при низких температурах. Об этом говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Отмечается, что школьникам приходилось находиться в классах при температуре от +9 до +15 градусов.

«Температура воздуха в помещениях шести школ района не соответствовала требованиям законодательства. В ряде учебных кабинетов температура колебалась от +9 до +15 градусов вместо положенных +18... +22 градусов. <…> Прокурор района возбудил в отношении шести директоров школ дела об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений», — сообщили в ведомстве.

После занятий в таких условиях многие школьники заболели.

В больницах были зафиксированы более 300 обращений учащихся с диагнозами «ангина», «острый бронхит», «острый ларингит», «аллергия от сырости и холода».

Прокуратура потребовала от главы Нюрбинского района выделить средства для принятия мер по нормализации температуры в школах.

1 февраля портал iz.ru сообщил, что Роспотребнадзор усилил контроль температуры воздуха в помещениях социальных учреждений из-за сильных морозов.

В помещениях, где находятся дети, проверяют исправность и функционирование систем отопления.