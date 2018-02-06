Проверка гимназии в Хабаровске выявила антисанитарию в бассейне

Бассейн гимназии № 3 в Хабаровске по итогам проверки после массового отравления школьников и педагогов закрыт на полтора месяца.

Об этом заявили в краевом управлении Роспотребнадзора.

«Решением суда от 5 февраля деятельность бассейна приостановлена на 45 суток. Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий продолжается», — цитирует сообщение ТАСС.

Первые случаи отравления были зафиксированы 26 января. На следующий день в больницу с жалобами на недомогание обратились уже более 100 человек.

Все пострадавшие оказались носителями острой кишечной инфекции. Школу закрыли на карантин.

Предполагается, что причиной массового отравления стал салат, в котором был обнаружен РНК-норовирус.