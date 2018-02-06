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Покончивший с собой старший сын Фиделя Кастро похоронен в Гаване

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Фото: Getty Images/Joe Raedle
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Сын Фиделя Кастро, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, покончивший с собой 1 февраля, похоронен в пантеоне Академии наук Кубы на гаванском кладбище имени Колумба.

Информацию об этом распространили СМИ страны.

За несколько месяцев до смерти медики оказывали ему помощь в связи с глубокой депрессией, сообщает «РИА Новости».

68-летний Кастро занимал пост вице-президента кубинской академии наук.

22 декабря портал iz.ru сообщил о том, что председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль, брат Фиделя Кастро, подтвердил, что покинет пост в апреле 2018 года.

4 февраля 2008 года Рауль Кастро официально назначен главой государства, правительства и верховным главнокомандующим. 19 апреля 2011 года он стал также главой Коммунистической партии Кубы.

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