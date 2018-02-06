В Бельгии начался суд над участником терактов в Париже

Салаха Абдеслама — участника терактов в Париже — доставили во Дворец правосудия в Брюсселе.

В Бельгии его будут судить лишь за сопротивление во время задержания. В марте 2016 года Абдеслам отстреливался от полицейских из автомата. А вот во Франции боевика ждут более серьезные обвинения.

Теракты в Париже были совершены 13 ноября 2015 года. Погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Абдеслам был одним из нападавших, но его пояс смертника не сработал.