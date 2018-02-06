Правительство Дагестана отправлено в отставку

Кабмин республики Дагестан отправлен в отставку после ареста врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и министра образования.

Об этом говорится в указе врио главы республики Владимира Васильева, опубликованном в понедельник, 5 февраля.

«Объявить об отставке правительства республики Дагестан и возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики Дагестан на Карибова Анатолия», — цитирует Васильева «Интерфакс».

Тем временем чиновников отправили в Москву спецрейсом.

Дагестан скандалы сотрясают с прошлого месяца. 20 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что лично проконтролирует ход расследования дела против мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Мусаев передал в собственность акционерному обществу «АСПК» земельный участок, являвшийся собственностью Дагестана, за плату в размере 1,1 млн рублей. При этом рыночная стоимость земельного участка составляет более 81 млн рублей.