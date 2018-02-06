Военная полиция будет брать под защиту свидетелей из ВС РФ

Военнослужащие, выступающие свидетелями в военных судах, и члены их семей, смогут рассчитывать на защиту ведомственной полицией.

Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны.

Приказ главы ведомства уже подписан и проходит необходимые согласования.

Теперь военные полицейские смогут брать под защиту свидетелей по делам о дедовщине и коррупции в армии.

По мнению экспертов, это позволит также защитить и военных судей.

«Сегодня военные суды ведут множество важных резонансных дел, связанных с коррупцией, терроризмом и убийствами», — заявил адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Игорь Симонов.

Военная полиция, созданная в 2015 году, до сего дня не обладала нужными полномочиями, хотя они и были декларированы.

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Военная полиция защитит свидетелей