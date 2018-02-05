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Проект пешеходного моста в Орловской области будет изменен

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Власти Орловской области намерены приостановить контракт по строительству пешеходного моста через Оку. Высвободившиеся 66 млн рублей планируется перераспределить. Будет существенно изменена конфигурация переправы, чтобы соотнести ее с обликом столицы региона. Возможна дальнейшая обработка проекта.

По словам врио губернатора Андрея Клычкова, по новому объекту Орла есть «полярные мнения» и дискуссия продолжится, пока не будет решено, стоит ли его вообще возводить. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Ранее общественные организации пытались через суд добиться остановки строительства пешеходного моста через Оку. Их представители утверждали, что в конструкции моста существуют крупные проектировочные просчеты. Кроме того, цены на его возведение завышены. Стоимость проекта превышает 300 млн рублей. Построить пешеходный мост через Оку предложил бывший главный архитектор города Ваагн Вермишян. Переправа должна соединить Советский и Железнодорожный районы.

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