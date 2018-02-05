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МОК отказался приглашать оправданных россиян на Олимпиаду

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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) разочарована решением Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, полностью оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS).

С таким заявлением выступили члены комиссии ОКР в понедельник, 5 февраля.

«Массовый недопуск чистых российских спортсменов на фоне того, что в Играх будут принимать участие наказанные ранее за использование допинга спортсмены из других стран, нарушает принцип равноправия, ставит под сомнение эффективность правосудия», — цитирует документ ТАСС.

CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил решение МОКа об их отстранении от Олимпиады 1 февраля.

2 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность решением CAS, удовлетворившего апелляции 28 российских спортсменов.

В пресс-релизе WADA отмечается, что данное решение вызовет тревогу и разочарование среди других спортсменов. Агентство также поддерживает намерение Международного олимпийского комитета оспорить вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии.

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