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Минздрав разрешит использовать дефибрилляторы не только медикам

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Дефибрилляторы будет разрешено использовать для оказания первой помощи. Такое нововведение готовит Минздрав.

Электроимпульсная терапия нарушений сердечного ритма — дефибрилляция — будет включена в список мероприятий для первой помощи, а приборы для ее проведения появятся в местах массового скопления людей — на вокзалах, в аэропортах, мет­ро, на стадионах. При этом использовать дефибрилляторы смогут и лица без медицинского образования.

Министерство здравоохранения РФ готовит соответствующие изменения в свой приказ № 477н от 4 мая 2012 года.

Согласно документу, в состав первой помощи в части сердечно-легочной реанимации в настоящее время входят «давление руками на грудину пострадавшего», искусственное дыхание «рот ко рту» и «рот к носу».

При этом, по данным экспертов, от внезапной остановки сердца в России умирают около 250 тыс. человек в год. Дефибрилляторы в местах скопления людей могут помочь спасать тех, кто может не дождаться бригады скорой помощи.

Как и кем будут использоваться приборы для оказания первой помощи — еще предстоит определить. «Вопросы размещения и использования дефибрилляторов будут прорабатываться дополнительно», — отметили в Минздраве.

Один из вариантов — обучать азам реанимации могут начать полицейских, охранников, проводников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Первую помощь усилят дефибрилляторами

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