Сотрудник управления дорогами Удмуртии обвиняется в мошенничестве

Инженер «Управления автомобильными дорогами Удмуртской Республики» обвиняется в мошенничестве. По данным прокуратуры региона, он потребовал от бизнесмена 13 тыс. рублей за оказание помощи в конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальным регулярным маршрутам.

Подозреваемый был задержан в ноябре 2016 года при получении очередной части денег. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, пишет ИА «Сусанин».

Как писал портал iz.ru, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Статья: «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Как установило следствие, в августе 2017 года Сергей Елисеев встретился с представителем ООО «УК ЖХ Октябрьского района». Он пообещал коммунальщику, что за 5 млн рублей окажет содействие его управляющей компании в получении субсидий на ремонтные работы в ветхих домах. В действительности Елисеев на это полномочий не имел. Позже чиновник подготовил фиктивные документы на выполнение работ.