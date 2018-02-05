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Альтернативная служба спасения появится в Курской области

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В Курской области сотрудники общественной организации «Смородина» проходят подготовку к работе дежурными диспетчерами альтернативной службы спасения. Мероприятия проводятся на средства президентского гранта.

Новая структура будет оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, ветеранам, многодетным и нуждающимся семьям. Диспетчеры будут принимать звонки от населения, высылать специалистов. В распоряжении службы будет автомобиль с набором необходимых инструментов. Об этом сообщает «Курская правда».

Курская область не раз была пилотной зоной для многих общероссийских проектов. Среди них «Система-112», «Эра-ГЛОНАСС», «Безопасный город».

Напомним, 2018-й объявлен в России Годом добровольца (волонтера). В минувшем году их число в стране увеличилось на 20%, подсчитал Росстат. Чаще всех безвозмездно делают добрые дела женщины, особенно пожилого возраста. По экспертным оценкам, волонтеров в стране в несколько раз больше, чем фиксирует официальная статистика. И их ряды постоянно пополняются за счет господдержки.

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