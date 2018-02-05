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Музыкант Пол Саймон решил завершить концертную деятельность

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Американский рок-музыкант Пол Саймон объявил о скором завершении своей концертной деятельности. Заявление певца опубликовано на его сайте.

С середины мая по середину июля в Северной Америке и Европе пройдет его прощальное турне Homeward Bound — The Farewell Tour.

76-летний музыкант объяснил такое решение недавней кончиной гитариста своей группы и желанием проводить больше времени с семьей.

Вместе с тем, Саймон воспринимает скорое прекращение концертной деятельности со смесью «обеспокоенности, долей оживления и неким подобием облегчения». Он добавил, что в дальнейшем будет изредка выступать, но только для благотворительных целей.

Пол Саймон прославился в качестве участника дуэта Simon & Garfunkel в начале 70-x. После распада группы он начал сольную карьеру и записал за первые пять лет три пластинки, ставшие бестселлерами. Артист завоевал 16 музыкальных премий «Грэмми», а в 2001 году его имя появилось в Зале славы рок-н-рола.

Ранее портал iz.ru сообщал, что экс-солист рок-группы White Stripes Джек Уайт запретил фанатам использовать смартфоны на своих концертах.

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