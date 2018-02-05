Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил вечером в понедельник, 5 февраля, с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что дипломаты отметили «безальтернативность урегулирования конфликта на основе резолюции СБ ООН № 2254». В ходе телефонного разговора Сергей Лавров сообщил коллеге об итогах Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи, передает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Россию и лично главу МИД РФ Сергея Лаврова за взаимодействие со всемирной организацией при подготовке Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.