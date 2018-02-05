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Грузовик столкнулся с автобусом в Красноярском крае

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Грузовик «ЗИЛ» столкнулся с автобусом в Иланском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба госавтоинспекции края.

Авария произошла сегодня утром, 5 февраля, на 1067-м км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Автомобиль «ЗИЛ» двигался по направлению в Иланск, когда врезался во впереди идущий автобус.

Автобус перевозил пассажиров по маршруту Канск–Иланский. В салоне на момент аварии присутствовало 11 человек, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько пассажиров автобуса. Женщина в возрасте 65 лет, двое мужчин 34 и 38 лет и один ребенок 9 лет.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры не пострадали и продолжили путь в пункт назначения на попутном транспорте. Причины столкновения выясняются.

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