Режиссер из Китая снимает фильм о любви в Хабаровске

Режиссер Чжан Да Лей из Китая снимает фильм о любви в Хабаровске в рамках проекта по укреплению отношений между Россией и Китаем в сфере культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Хабаровске проходят съемки фильма китайского режиссера Чжан Да Лея «Синий поезд». По задумке фильм должен рассказать зрителю историю любви главного героя Ма Бяо к певице из бара Карине, с которой он разлучился 20 лет назад, сообщает ИА AmurMedia.

Проект реализуется совместно командой из Китая и корпорацией из России «Русская Фильм Группа», которая долгое время направляла свою деятельность на развитие отношений с киноиндустрией Поднебесной.

Съемки в столице края планируют завершить до марта 2018 года. Реализация проекта проходит при поддержке администрации города.