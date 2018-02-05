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Взрыв в доме ЖК «Бутово Парк» не создал угрозы для здания

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Фото: IZ.RU
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Взрыв газа в многоквартирном доме ЖК «Бутово Парк» в Ленинском районе Подмосковья повредил шахту лифта, однако ущерб не представляет угрозы для всего здания. Об этом информирует пресс-служба администрации муниципалитета.

Инцидент в деревне Бутово произошел 5 февраля, в одной из квартир многоэтажного дома взорвался баллон с газом. В результате пострадали четыре человека, состояние двоих оценивается как тяжелое.

«Дому ничего не угрожает. Пострадала одна квартира и лифтовая шахта <…> Лифты необходимо заменить <…> Эвакуация [людей] не производится», — приводит ТАСС комментарий представителя администрации района.

Как пояснили в Центральном региональном центре МЧС, около 70 жильцов дома покинули здание по собственному желанию. Для них был подготовлен пункт временного размещения.

Ранее портал iz.ru писал, что жильцам дома ЖК «Бутово Парк» пообещали отремонтировать подъезд.

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