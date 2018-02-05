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Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе Биробиджан–Амурзет

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Иномарка и грузовик столкнулись на трассе Биробиджан–Амурзет в Ленинском районе Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба госавтоинспекции области.

Авария произошла в пятницу вечером, 2 февраля, в районе 19:30 на 117-м км автодороги Биробиджан–Амурзет. Автомобиль Урал 5557 с тракторным прицепом под управлением 67-летнего мужчины совершал движение по трассе с неисправными габаритными огнями на задней части прицепа, сообщает ИА EAOMedia.

34-летний водитель двигавшегося сзади в этом же направлении автомобиля Toyota Ipsum не увидел на темной автодороге прицепа «Урала» и не смог избежать столкновения. После столкновения водитель грузовика принял решение покинуть место происшествия, не выходя из автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки и его 43-летний пассажир получили различные телесные травмы. Водитель «Урала» был установлен и задержан. Обстоятельства аварии выясняются.

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