Причал планируют построить для погрузки СПГ в танкеры на Сахалине

Новый причал планируют построить для транспортировки и погрузки сжиженного природного газа в танкеры в Пригородном на Сахалине, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Проект реконструкции завода по производству сжиженного природного газа утвердила Главгосэкспертиза. В рамках этого проекта будет построен новый причал для погрузки и транспортировки газа в танкеры, сообщает ИА SakhalinMedia.

Новый причал планируется расположить в морском порту Пригородное, недалеко от нынешнего причала. Для осуществления проекта будет выстроена береговая опора, подходная эстакада, специальная платформа для погрузки газа.

Также для проекта потребуется строительство новых зданий вспомогательных центров управления, которые разместят на новых верхних строениях в виде стальных конструкций, которые еще тоже предстоит установить. В рамках проекта будут проведены работы по укреплению берегов.