Прямой эфир

Причал планируют построить для погрузки СПГ в танкеры на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый причал планируют построить для транспортировки и погрузки сжиженного природного газа в танкеры в Пригородном на Сахалине, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Проект реконструкции завода по производству сжиженного природного газа утвердила Главгосэкспертиза. В рамках этого проекта будет построен новый причал для погрузки и транспортировки газа в танкеры, сообщает ИА SakhalinMedia.

Новый причал планируется расположить в морском порту Пригородное, недалеко от нынешнего причала. Для осуществления проекта будет выстроена береговая опора, подходная эстакада, специальная платформа для погрузки газа.

Также для проекта потребуется строительство новых зданий вспомогательных центров управления, которые разместят на новых верхних строениях в виде стальных конструкций, которые еще тоже предстоит установить. В рамках проекта будут проведены работы по укреплению берегов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет с Сахалина экстренно приземлился в Благовещенске из-за поломки
Количество паромов на переправе между Сахалином и материком сократят

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017