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Суд Петербурга прекратил дело о смерти ребенка из-за халатности электрика

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Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное разбирательство в отношении Юрия Ополченного, обвиняемого по статье «Смерть по неосторожности в силу неисполнения своих профессиональных обязанностей», сообщает телеканал «78».

Мужчина работал электриком в компании «Ростелеком». Он не заземлил систему кабельного ТВ в жилом доме в Прядильном переулке. Позже ребенок в одной из квартир одновременно дотронулся до батареи и неизолированных кабелей, в результате чего умер от удара током.

Работник выплатил родителям погибшего материальный ущерб, и дело прекратили в связи с примирением сторон. Также обвиняемому отменили подписку о невыезде, под которой он находился во время следствия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Британии появится ребенок от трех родителей. Процедура напоминает клонирование. Ученые извлекают ядро оплодотворенной яйцеклетки и переносят его в донорскую яйцеклетку, которую затем имплантируют в утробу реальной или суррогатной матери.

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