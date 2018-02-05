Прокуратура Украины открыла дело из-за визита депутатов из ФРГ в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым, располагающаяся в Киеве и входящая в состав генпрокуратуры Украины, возбудила уголовное дело по факту визита немецких депутатов в Крым. В ведомстве полагают, что депутаты из ФРГ нарушили порядок «въезда на временно оккупированную территорию».

Кроме этого, немецкие политики «планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной», добавляют в прокуратуре.

3 февраля в Крым прибыла делегация из девяти депутатов трех земельных парламентов Германии, делегация пробудет в Крыму до 9 февраля. Ранее представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт заявил, что к таким поездкам депутатов власти страны относятся «принципиально критически».

Крым вернулся в состав Российской Федерации весной 2014 года по итогам всенародного референдума. Украина итоги плебисцита не признала. В Москве настаивают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права.