Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Бутово пообещали отремонтировать подъезд

Жильцам дома в Ленинском районе Подмосковья, в котором произошел взрыв газа, пообещали отремонтировать подъезд. Как сообщает корреспондент iz.ru, там на щитках появились вмятины, были выбиты двери лифтов, они улетели в шахту.

Также рабочие заделают внешнюю стену, разрушенную в результате хлопка.

Взрыв на 20-м этаже жилого комплекса «Бутово Парк» произошел в понедельник, 5 февраля. В этот момент там велись ремонтные работы. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщатся на сайте прокуратуры Московской области, по факту случившегося организована проверка.

В Сети уже опубликованы фотографии и видеозаписи из подъезда и квартиры, где произошел взрыв.