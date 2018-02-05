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Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Бутово пообещали отремонтировать подъезд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Жильцам дома в Ленинском районе Подмосковья, в котором произошел взрыв газа, пообещали отремонтировать подъезд. Как сообщает корреспондент iz.ru, там на щитках появились вмятины, были выбиты двери лифтов, они улетели в шахту. 

Также рабочие заделают внешнюю стену, разрушенную в результате хлопка.

Взрыв на 20-м этаже жилого комплекса «Бутово Парк» произошел в понедельник, 5 февраля. В этот момент там велись ремонтные работы. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщатся на сайте прокуратуры Московской области, по факту случившегося организована проверка.

В Сети уже опубликованы фотографии и видеозаписи из подъезда и квартиры, где произошел взрыв.

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