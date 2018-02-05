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Опубликовано видео задержания членов правительства Дагестана

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Видео, на котором показан процесс задержания членов правительства Республики Дагестан, опубликовал Следственный комитет России. На ролике показаны условия, в которых живут задержанные дагестанские высокопоставленные госслужащие, и золотой пистолет, изъятый у премьера Абдусамада Гамидова.

Следователи на видео показали и особняк одного из задержанных чиновников. Двух задержанных посадили в самолет в сопровождении спецназа, куда направили чиновников — не уточняется.

Портал iz.ru сообщил, что высокопоставленные чиновники правительства Дагестана, задержанные по делу о мошенничестве, доставлены спецбортом ФСБ в Москву. Следователи подозревают задержанных чиновников в хищении бюджетных средств.

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